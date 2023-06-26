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خفر السواحل اليوناني يطلق طلقات تحذيرية لوقف قارب سريع لمهربي البشر

11:21 م الإثنين 26 يونيو 2023

خفر السواحل اليوناني

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أثينا - (د ب أ):
قال خفر السواحل اليوناني اليوم الاثنين ، إنه اعتقل اثنين من المشتبه في كونهما من مهربي البشر وذلك بعد مطاردة بحرية قبالة الساحل التركي أطلق خلالها طلقات تحذيرية.
ووقعت المطاردة قبالة جزيرة باتموس في جنوب شرق بحر إيجه أمس الأحد، بعد أن أنزل المهربان اللذان كانا يستقلان قاربا سريعا، 15 مهاجرا قبالة الأراضي اليونانية، حيث تم احتجازهما أثناء محاولتهما العودة إلى تركيا.
وبعد أن تجاهلا العديد من الإشارات اللاسلكية التي تأمرهما بالتوقف، أطلق ضباط خفر السواحل طلقات تحذيرية. ثم جنح قارب المهربين بين نتوءين صخريين في المياه اليونانية.
ويشار إلى أن المهاجرين يسعون إلى عبور بحر إيجه قاصدين اليونان أو الإبحار إلى إيطاليا بشكل يومي تقريبا.
وفي 14 يونيو الجاري، يعتقد أن مئات المهاجرين غرقوا عندما انقلب قارب الصيد المكتظ بهم قبالة الساحل اليوناني الجنوبي بينما كانوا في طريقهم إلى إيطاليا.
ونجا من هذه الحادثة 104 أشخاص ، في حين تم العثور على 82 جثة.

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