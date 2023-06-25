لأول مرة في السعودية.. إطلاق حافلات ذاتية القيادة لنقل الحجاج من عرفة إلى مزدلفة

(وكالات)

في إطار استعداداتها لموسم الحج، أطلقت الهيئة العامة للطرق في السعودية، الأحد، حافلات ذاتية القيادة لنقل الحجاج من عرفة إلى مزدلفة، على 6 مسارات ولمسافة 4 كيلو مترات، لأول مرة، بحسب ما أفادت قناة الإخبارية السعودية.

فيديو | لأول مرة.. الهيئة العامة للطرق تطلق حافلات ذاتية القيادة لنقل الحجاج من عرفة إلى مزدلفة، على 6 مسارات ولمسافة 4 كيلوات



عبر مراسل #الإخبارية أحمد غالي#بسلام_آمنين pic.twitter.com/sLyQtHxhI2 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 25, 2023

ونشرت الإخبارية، مقطع فيديو على صفحتها الرسمية بتويتر، يوضح كيف تعمل وتسير الحافلات ذاتية القيادة وأهميتها في تسهيل نقل الحجاج لأداء مناسك الحج.

ومن جانبها، نقلت وكالة الأنباء السعودية واس، في وقت سابق، عن بيان للهيئة العامة للنقل قولها: "لأول مرة تطلق في موسم الحج لعام 1444 هجرية، تجربة الحافلات الترددية ذاتية القيادة، لخدمة ضيوف الرحمن، حرصا على توفير تقنياتٍ حديثة مبتكرة تمكن نقل الصديق للإنسان والبيئة، ضمن مبادراتها في توفير خيارات نقل متعددة، للتسهيل على الحجاج".

وأوضحت هيئة النقل أن "الحافلات ذاتية القيادة، تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي والكاميرات والحساسات المحيطة بها للقيادة دون تدخل بشري، ضمن مسار محدد، حيث تقوم بجمع المعلومات خلال الحركة وتحليلها، بهدف تحسين تجربة الركاب وضمان السلامة الحيوية، وتتسع الحافلة الواحدة لـ11 مقعدا، وتسير 6 ساعات في الشحنة الواحدة، وتصل سرعتها إلى 30 كيلومترا في الساعة".