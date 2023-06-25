مروحيات هجومية روسية تهاجم لواءين أوكرانيين قرب كوبيانسك

موسكو - (د ب أ)

قال المتحدث باسم مجموعة القوات العسكرية الغربية الروسية سيرجي زيبنسكي، لوكالة أنباء تاس الروسية، إن أطقم مروحيات هجومية تابعة للمجموعة شنت 11 هجوما صاروخيا على لواءين أوكرانيين في منطقة كوبيانسك.

وأضاف زيبنسكي "خلال العمليات القتالية في منطقة كوبيانسك، قامت مروحيات هجومية من طرازي "كا 52" و "مي 28" ومقاتلات من طراز" سو 25" التابعة لمجموعة القوات العسكرية الغربية الروسية بتنفيذ 11 غارة جوية على تسع مناطق، حيث تم حشد القوات والأسلحة والمعدات العسكرية والخاصة وأفراد من اللواء الـ 14 الميكانيكي المنفصل واللواء 103 للدفاع الإقليمي المنفصل (التابعين للقوات الأوكرانية)"، بحسب وكالة أنباء تاس الروسية.

وقال زيبنسكي إن القوات الروسية تصدت لأربعة هجمات شنتها جماعات تخريبية أوكرانية في منطقة كوبيانسك وأحبطت تناوب قوات العدو خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا أمس السبت.

وأضاف زيبنسكي أن "مدفعية المجموعة أحبطت أربع محاولات من قبل الجيش الأوكراني لتناوب القوات في المواقع الأمامية بالقرب من مستوطنات دفوريشنوي وسينكوفكا ونوفوسيلوفسكوي".