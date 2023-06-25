مروحيات هجومية روسية تهاجم لواءين أوكرانيين قرب كوبيانسك
موسكو - (د ب أ)
قال المتحدث باسم مجموعة القوات العسكرية الغربية الروسية سيرجي زيبنسكي، لوكالة أنباء تاس الروسية، إن أطقم مروحيات هجومية تابعة للمجموعة شنت 11 هجوما صاروخيا على لواءين أوكرانيين في منطقة كوبيانسك.
وأضاف زيبنسكي "خلال العمليات القتالية في منطقة كوبيانسك، قامت مروحيات هجومية من طرازي "كا 52" و "مي 28" ومقاتلات من طراز" سو 25" التابعة لمجموعة القوات العسكرية الغربية الروسية بتنفيذ 11 غارة جوية على تسع مناطق، حيث تم حشد القوات والأسلحة والمعدات العسكرية والخاصة وأفراد من اللواء الـ 14 الميكانيكي المنفصل واللواء 103 للدفاع الإقليمي المنفصل (التابعين للقوات الأوكرانية)"، بحسب وكالة أنباء تاس الروسية.
وقال زيبنسكي إن القوات الروسية تصدت لأربعة هجمات شنتها جماعات تخريبية أوكرانية في منطقة كوبيانسك وأحبطت تناوب قوات العدو خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا أمس السبت.
وأضاف زيبنسكي أن "مدفعية المجموعة أحبطت أربع محاولات من قبل الجيش الأوكراني لتناوب القوات في المواقع الأمامية بالقرب من مستوطنات دفوريشنوي وسينكوفكا ونوفوسيلوفسكوي".
سوق مصراوى
-
أفضل هواتف ذكية في 2023 من الفئة الاقتصادية "6 آلاف جنيه"تفاصيل
-
أفضل اكسسوارات ومستلزمات للسيارة أقل من 99 جنيهًا بخصم حتى 39%تفاصيل
-
اشتري زيت و فلتر و مياه ردياتير بأسعار تبدأ من 104 جنيهات و تقسيطتفاصيل
-
ما هي أفضل صبغات الشعر الخالية من الأمونيا ولا تضر الشعر؟تفاصيل
-
أفضل ماكينات حلاقة للرجال 2023 تبدأ من 11 جنيهاتفاصيل
-
أفضل محفظة جلدية للرجال 2023 بخصم حتى 22%تفاصيل
فيديو قد يعجبك: