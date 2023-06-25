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الأوقاف الإسلامية بالقدس: عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

10:30 ص الأحد 25 يونيو 2023
الأوقاف الإسلامية بالقدس: عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

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رام الله - (د ب أ)

أفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس باقتحام عشرات المستوطنين المتطرفين، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية.

ووفق ما نشرته وكالة الصحافة الفلسطينية ( صفا ) ، "نشرت شرطة الاحتلال منذ الصباح عناصرها ووحداتها الخاصة في باحات الأقصى وعند أبوابه، لتأمين الحماية الكاملة لاقتحامات المستوطنين".

وأفادت بأن "المستوطنين نظموا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية في منطقة باب الرحمة شرقي المسجد".

وأشارت إلى أن "شرطة الاحتلال تواصل التضييق على دخول المصلين الوافدين من القدس والداخل المحتل للأقصى، وتُدقق في هوياتهم وتحتجز بعضها عند بواباته الخارجية".

وطبقا للوكالة ، "انطلقت دعوات مقدسية إلى ضرورة الحشد والرباط في المسجد الأقصى، لحمايته من مخططات التقسيم والتهويد الإسرائيلي".

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