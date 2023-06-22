واشنطن تعلن مقتل جميع ركاب الغواصة المفقودة

وكالات:

أعلن خفر السواحل الأمريكي، مقتل جميع من كانوا داخل الغواصة المفقودة التابعة لشركة أوشن جيت.

وأضاف خفر السواحل الأمريكي، حسبما نقلت عنه قناة العربية، أنه تم اكتشاف حطام الغواصة تايتن في قاع المحيط بجوار تايتنيك.

وأكدت شركة OceanGate Expeditions، يوم الاثنين، اختفاء غواصتها "تيتان"، المصممة لإيصال السائحين إلى موقع غرق سفينة تايتانيك.

ويوجد خمسة أشخاص في غواصة الأعماق، اختفى الاتصال بهم بعد حوالي ساعة و45 دقيقة من الغوص يوم الأحد. وكان يجب أن يكون إمداد الهواء هناك كافيا لمدة أربعة أيام (96 ساعة)، وفي الوقت الحالي، وفقًا للحسابات، يجب أن يكون الهواء قد نفد.

وذكرت وسائل الإعلام أن الملياردير البريطاني هاميش هاردينغ، وغواص الأعماق الفرنسي المخضرم بول هنري نارجيولي، ومؤسس شركة أمريكية تنظم رحلات إلى حطام تيتانيك ستوكتون راش، ورجل الأعمال الباكستاني شاهزادا داوود وابنه قد يكونون على متن الغواصة.