شولتس يتوقع استمرار الدعم العسكري والمالي لأوكرانيا على المدى الطويل
كمنيتس(ألمانيا) - (د ب أ):
صرح المستشار الألماني أولاف شولتس بأنه يتوقع استمرار المساعدات العسكرية والمالية الألمانية لأوكرانيا على المدى الطويل.
وفي أعقاب مشاورات مع رؤساء حكومات الولايات الشرقية في مدينة كيمنيتس بولاية سكسونيا، قال شولتس اليوم الخميس إن الحكومة كانت تراعي في كل قرار اتخذته خلال الشهور الماضية ألا تتحول الحرب إلى صراع بين روسيا وحلف شمال الأطلسي (ناتو).
وأضاف السياسي الاشتراكي الديمقراطي:" لهذا السبب أعتقد أننا سنحظى بدعم مواطني بلادنا(لهذه المساعدات) في كل ولاية من الولايات الـ 16 وفي كل مكان في شرق ألمانيا على المدى الطويل الذي قد يستغرقه هذا الأمر".
كانت استطلاعات الرأي أوضحت أن الألمان الشرقيين لديهم تحفظ حيال توريد الأسلحة لأوكرانيا أو فرض عقوبات على روسيا.
وتعد ألمانيا إلى جانب الولايات المتحدة وبريطانيا من أهم ثلاثة موردين للأسلحة إلى أوكرانيا.
وحسب بيانات الحكومة الألمانية وصل إجمالي المساعدات العسكرية والمالية لأوكرانيا في الوقت الحالي إلى 8ر16 مليار يورو.
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