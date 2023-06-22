توقعات بنفاد الأكسجين في الغواصة المفقودة "تيتان"

(وكالات)

رجّحت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية اليوم الخميس نفاد الأكسجين على متن غواصة "تيتان" المفقودة في أعماق المحيط الأطلسي قرب حطام سفينة "تيتانيك"، ومصرع ركابها الخمسة.

وفي وقت سابق، أخبرت شركة "أوشن جايت اكسبديشن"، مالكة الغواصة المفقودة، خفر السواحل أنها مزودة بـ 96 ساعة فقط من الأكسجين، ومن المتوقع انتهاء الإمدادات اليوم الخميس حوالي الساعة 7:08 صباحا بالتوقيت المحلي.

ولا تزال حالة الركاب الخمسة الذين كانوا على متن الرحلة المنكوبة غير واضحة، حيث يعمل المسؤولون الأمريكيون والكنديون على مدار الساعة لمحاولة تحديد موقع "تيتان"، المفقودة على بعد 900 ميل شرق كيب كود.

وأكد خفر السواحل صباح اليوم الخميس أن مركبة تعمل عن بعد "وصلت إلى قاع البحر"، وبدأت في البحث عن الغواصة المفقودة.

وأضاف الخفر أن "السفينة الفرنسية "لا أتلانتيه" تستعد لدخول المياه".

وتضم الغواصة "تيتان" رئيس ومؤسس شركة "أوشن جايت اكسبديشن"، ستوكتون راش، الذي يعمل كقائد للسفينة، إضافة إلى الملياردير البريطاني هاميش هاردينغ، وقطب التكنولوجيا والطاقة الباكستاني شاهزادا داود وابنه سليمان البالغ من العمر 19 عاما، والمستكشف الشهير لتيتانيك، بول هنري نارجوليت.