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الحوثيون يعلنون إتمام عملية تبادل جثامين 64 قتيلاً مع الجيش السعودي

11:33 م الأربعاء 21 يونيو 2023
الحوثيون يعلنون إتمام عملية تبادل جثامين 64 قتيلاً مع الجيش السعودي

جماعة أنصار الله الحوثية -أرشيفية

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صنعاء- (د ب أ)

أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، اليوم الأربعاء، إتمام عملية تبادل جثامين 64 قتيلاً بين الجيش التابع لها، والجيش السعودي.

وقالت اللجنة العسكرية التابعة للحوثيين في بيان، "إن صفقة تبادل مباشرة بين الرياض وصنعاء، نجحت بعد مشاورات سابقة استمرت لأسابيع بإشراف من رئيس اللجنة اللواء الركن يحيى عبدالله الرزامي".

وأشارت إلى أن المرحلة الأولى من الصفقة "شملت 64 جثمانا من الطرفين، بينهم جثامين 58 قتيلاً من الجيش (الموالي للحوثيين)، وجثامين ستة قتلى من الجيش السعودي".

وأوضحت اللجنة الحوثية، أنه تم تشكل لجان ميدانية متخصصة لإتمام المزيد من صفقات تبادل الجثامين بين الطرفين في الجبهات المشتعلة.

وأردفت بالقول"هناك المزيد من الخطوات القادمة وصفقات أخرى يتم العمل على إتمامها في الأيام المقبلة".

يأتي ذلك في ظل استمرار التحركات الدبلوماسية الدولية والأممية، من أجل تعزيز مسار الهدنة في اليمن، نحو اتفاق سلام شامل ينهي الصراع المستمر منذ نحو تسع سنوات.

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