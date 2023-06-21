الحوثيون يعلنون إتمام عملية تبادل جثامين 64 قتيلاً مع الجيش السعودي
صنعاء- (د ب أ)
أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، اليوم الأربعاء، إتمام عملية تبادل جثامين 64 قتيلاً بين الجيش التابع لها، والجيش السعودي.
وقالت اللجنة العسكرية التابعة للحوثيين في بيان، "إن صفقة تبادل مباشرة بين الرياض وصنعاء، نجحت بعد مشاورات سابقة استمرت لأسابيع بإشراف من رئيس اللجنة اللواء الركن يحيى عبدالله الرزامي".
وأشارت إلى أن المرحلة الأولى من الصفقة "شملت 64 جثمانا من الطرفين، بينهم جثامين 58 قتيلاً من الجيش (الموالي للحوثيين)، وجثامين ستة قتلى من الجيش السعودي".
وأوضحت اللجنة الحوثية، أنه تم تشكل لجان ميدانية متخصصة لإتمام المزيد من صفقات تبادل الجثامين بين الطرفين في الجبهات المشتعلة.
وأردفت بالقول"هناك المزيد من الخطوات القادمة وصفقات أخرى يتم العمل على إتمامها في الأيام المقبلة".
يأتي ذلك في ظل استمرار التحركات الدبلوماسية الدولية والأممية، من أجل تعزيز مسار الهدنة في اليمن، نحو اتفاق سلام شامل ينهي الصراع المستمر منذ نحو تسع سنوات.
سوق مصراوى
-
قبل عيد الأضحي.. إليك أنواع وأسعار "الشوايات"تفاصيل
-
أفضل محفظة جلدية للرجال 2023 بخصم حتى 22%تفاصيل
-
أحدث صيحات حقائب اليد للنساء 2023 بخصم حتى 43%تفاصيل
-
قبل العيد.. أحدث موديلات ملابس الأولاد والبنات لصيف 2023 تبدأ من 50تفاصيل
-
يخصم حتى 44%.. أفضل مجموعة من عطور الرجال منعشة لصيف 2023تفاصيل
-
بخصم حتى 71%.. أحدث صيحات موضة ملابس النساء لعيد الأضحىتفاصيل
فيديو قد يعجبك: