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BBC

أمريكا: قلقون إزاء أعمال العنف في الضفة الغربية بعد هجوم مستوطنين

10:06 م الأربعاء 21 يونيو 2023
أمريكا: قلقون إزاء أعمال العنف في الضفة الغربية بعد هجوم مستوطنين

وزارة الخارجية الأميركية

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وكالات

أعربت وزارة الخارجية الأميركية عن قلقها "من تصاعد مستويات العنف في الضفة الغربية خلال الأشهر الماضية"، كاشفةً أن "هناك تقارير مثيرة للقلق بشأن عنف المستوطنين المتطرفين ضد المدنيين الفلسطينيين".

ومن جانبها طالبت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الأربعاء ٢١ يونيو الجاري، بالوقف الفوري لاعتداءات المستوطنين الإسرائيليين في عدد من القرى الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة، وما أسفرت عنه من وقوع ضحايا وإصابات بين المدنيين الفلسطينيين، وتدمير وتخريب عدد كبير من الممتلكات دون تدخل من جانب السلطات الإسرائيلية.

وأكدت مصر على رفضها الكامل لأعمال الترويع والترهيب والعقاب الجماعي التي تستهدف المواطنين الفلسطينيين، منوهةً إلى أنها سبق وأن حذرت من مخاطر وتداعيات التصعيد المستمر من جانب إسرائيل، وآخره اقتحام مدينة جنين منذ يومين وما أسفر عنه من ضحايا وإصابات في حلقات عنف متتالية.

وشددت جمهورية مصر العربية على ضرورة كسر حلقة العنف القائمة بشكل فوري حقناً للدماء، ومنعاً للمزيد من التدهور في الأوضاع الأمنية وخروجها عن السيطرة، وكي تتمكن مساعي وجهود التهدئة من جانب الأطراف الإقليمية والدولية من تحقيق أهدافها.

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