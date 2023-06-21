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BBC

بولندا تتهم مواطنين اثنين من بيلاروسيا بالتجسس

07:40 م الأربعاء 21 يونيو 2023
بولندا تتهم مواطنين اثنين من بيلاروسيا بالتجسس

بولندا

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وكالات

أعلنت السلطات في بولندا اليوم الأربعاء، اتهام بيلاروسيين اثنين مقيمين في بولندا، بالتجسس لصالح وكالة المخابرات العسكرية في بلادهم.

وذكرت سلطات الادعاء أن المشتبهين اعتقلا في أبريل الماضي وأنهما وصلا بولندا بحجة الحصول على عمل كسائقين وشاركا في أعمال المخابرات العسكرية البيلاروسية، وذلك حسبما ذكر "راديو بولندا" في نشرته الإنجليزية.

وأوضحت السلطات، أن المتهمين جمعا معلومات استخبارية عن القوات المسلحة البولندية ومنشآت دفاعية هامة، وركزا أنشطتهما التجسسية على استطلاع عناصر مهمة من القوات المسلحة البولندية والبنية التحتية للنقل المدني في غرب بولندا.

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