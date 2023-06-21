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انقطاع الكهرباء عن العاصمة الأوكرانية

01:06 م الأربعاء 21 يونيو 2023
انقطاع الكهرباء عن العاصمة الأوكرانية

أوكرانيا

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كييف - (د ب أ)

أعلنت الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية كييف اليوم الأربعاء أن المدينة شهدت اليوم انقطاعات كبيرة للكهرباء، حيث تضرر نحو 100 ألف عميل.

وقالت شركة الكهرباء " دي تي إي كيه" إن " إخفاقا في نظام شبكة الكهرباء" هو سبب الانقطاعات التي أثرت على المواطنين في خمس مناطق بالمدينة.

كما أثر انقطاع الكهرباء لفترة وجيزة على عدة مناطق في العاصمة أمس الثلاثاء، بعد هجوم بطائرات الدرون الروسية. ووفقا للسلطات الأوكرانية، تم اعتراض جميع طائرات الدرون.

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