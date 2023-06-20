وزير الخارجية السعودي يدعو طرفي صراع السودان إلى وقف التصعيد

الرياض - ( د ب أ )

أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بن عبد الله أهمية التزام جميع الأطراف السودانية "من أجل استعادة مجريات العمل الإنساني، وحماية المدنيين والعاملين في مجال الإغاثة، وسلامة الممرات الإنسانية لوصول المساعدات الأساسية".

وجدد الوزير دعوة المملكة بالتهدئة وتغليب المصلحة الوطنية، ووقف كافة أشكال التصعيد العسكري، واللجوء إلى حلٍ سياسي يضمن عودة الأمن والاستقرار للسودان وشعبه.

ووفق وكالة الأنباء السعودية ( واس) اليوم الثلاثاء ، جاء ذلك خلال اتصالين هاتفيين أجراهما الوزير بن فرحان برئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق الأول الركن عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي).

وجرى خلال الاتصالين بحث مستجدات الأوضاع في السودان.