العراق يرحب بعودة التمثيل الدبلوماسيّ بين قطر والإمارات
بغداد - ( د ب أ)
أعربت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الثلاثاء، عن ترحيبها بإعادة التمثيل الدبلوماسيّ بين قطر والإمارات.
وأشادت الوزارة، في بيان أوردته عبر صفحتها بموقع "فيسبوك" اليوم ، بهذه "الخطوة الإيجابيَّة على مسار دعم العمل العربيّ المُشترَك وترسيخ وحدة صفِّه".
وأكدت دعمها لكافة الجُهُود الراميَّة إلى تعزيز العلاقات العربيَّة على مُختلِف المُستويات، وحماية مصالح الشعوب العربيَّة.
وكانت وزارة الخارجية القطرية أفادت بأن وزيري خارجية البلدين، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، والشيخ عبدالله بن زايد، أجريا اتصالا هاتفيا تزامُنا مع إعادة فتح السفارتين أمس الإثنين .
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