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وزير الخارجية السعودي يدعو إلى وقف التصعيد العسكري في السودان

01:23 م الثلاثاء 20 يونيو 2023
وزير الخارجية السعودي يدعو إلى وقف التصعيد العسكري في السودان

الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود

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الرياض - ( د ب أ )

أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بن عبد الله أهمية التزام جميع الأطراف السودانية "من أجل استعادة مجريات العمل الإنساني، وحماية المدنيين والعاملين في مجال الإغاثة، وسلامة الممرات الإنسانية لوصول المساعدات الأساسية".

وجدد الوزير دعوة المملكة بالتهدئة وتغليب المصلحة الوطنية، ووقف كافة أشكال التصعيد العسكري، واللجوء إلى حلٍ سياسي يضمن عودة الأمن والاستقرار للسودان وشعبه الشقيق.

ووفق وكالة الأنباء السعودية ( واس) اليوم الثلاثاء ، جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الوزير بن فرحان بقائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي).

وجرى خلال الاتصال بحث مستجدات الأوضاع في السودان.

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