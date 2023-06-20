ولي عهد الكويت يدعو مجلس الأمة إلى إعطاء الحكومة مهلة كافية للإنجاز

الكويت - ( د ب أ )

دعا ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح نواب مجلس الأمة، اليوم الثلاثاء، إلى ضرورة تفعيل التعاون البناء مع الحكومة "لإزالة كل أسباب الاحتقان التي تعرقل مسيرة التنمية في الكويت".

وقال الصباح اليوم، خلال افتتاح دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الـ17 لمجلس الأمة :"عليكم الارتقاء بالممارسة الديموقراطية.. وإعطاء الحكومة مهلة كافية للإنجاز ثم استخدام الوسائل الدستورية بحكمة ورشد ".

وأضاف: " لم يعد هناك مجال لهدر الجهد والوقت والامكانات في صراعات وتصفية حسابات باتت محل استياء وعقبة أمام الإنجازات.. ولن نسمح بأن تضل الرؤية وتختلط الأمور".

وأكد الصباح ضرورة " تقديم مقترحات تحافظ على ثروات الوطن وتكون ذات نتائج إيجابية على الوطن" .

وأدت الحكومة الكويتية الجديدة اليمين الدستورية أمس أمام ولي العهد برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح، نجل أمير البلاد.