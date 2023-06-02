الخارجية الأمريكية: واشنطن والرياض لا تزالان على استعداد لرعاية المفاوضات
واشنطن - أ ش أ
قال المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية صامويل وربيرج، إن واشنطن والرياض مستعدتان لاستئناف المفاوضات بين طرفي النزاع في السودان ولكن يجب في الوقت ذاته أن تلتزم الأطراف السودانية بوقف إطلاق النار في البلاد.
وأضاف وير بيرج - في تصريح خاص لقناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الجمعة - أن الخزانة الأمريكية فرضت عقوبات على 4 كيانات مرتبطة بطرفي النزاع في السودان بسبب عدم التزامهما بوقف إطلاق النار.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة تعمل عن كثب مع الأمم المتحدة، لأنها كانت ومازالت تلعب دورا هاما في المفاوضات وإيصال وتقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوداني.
هذا المحتوى من
سوق مصراوى
-
أفضل هدايا تفضلها نساء برج الجوزء أبرزها الشيكولاته والمجوهراتتفاصيل
-
طريقة عمل شيكولاته النوتيلا في المنزلتفاصيل
-
"البين باج".. للجلوس بشكل مريح إليك أفضل أنواع ديكورات الكراسي القماشتفاصيل
-
أفضل اكسسوارات نسائية مطلية بالذهب بأسعار تبدأ من 64 جنيهاتفاصيل
-
خصومات تصل إلى 13%.. أفضل عروض التكييفات في الأسواقتفاصيل
-
أحدث موديلات ملابس المنزل والنوم للنساء للصيف تبدأ من 139 جنيهاتفاصيل
فيديو قد يعجبك: