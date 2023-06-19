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الداخلية التونسية: طعن رجل أمن أمام سفارة البرازيل

02:48 م الإثنين 19 يونيو 2023
الداخلية التونسية: طعن رجل أمن أمام سفارة البرازيل

وزارة الداخلية التونسية

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تونس - (د ب أ)

أعلنت وزارة الداخلية التونسية تعرض رجل أمن إلى عملية طعن بآلة حادة أمام مقر سفارة البرازيل صباح اليوم الاثنين.

وأوضحت الوزارة إن قوات الأمن ألقت القبض على منفذ الهجوم بعد إطلاق النار عليه وإصابته ونقله إلى المستشفى، وأنها في انتظار استكمال التحقيق معه والتحري بشأن أسباب تواجده في محيط السفارة.

وتحيط قوات الأمن بمقر السفارة بضاحية المرسى بالعاصمة.

وعلى مدار السنوات القليلة الماضية، تعرضت دوريات أمنية وعناصر من الشرطة إلى هجمات متكررة ما تسبب في وفيات وإصابات.

وقبل عام، أصيب شرطيان بجروح في عملية طعن قرب معبد يهودي بالعاصمة. وفي عام 2017 تعرض شرطيان أمام مقر البرلمان إلى الطعن ما تسبب في وفاة أحدهما.

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وزارة الداخلية التونسية طعن رجل أمن سفارة البرازيل

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