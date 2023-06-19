بعد سنوات من الغياب.. أول ظهور لسعود القحطاني يثير تفاعلًا
(وكالات):
سجّل سعود القحطاني، المستشار السابق في الديوان الملكي السعودي، أول ظهور له في مقاطع فيديو نشرها مقربون منه، بعد سنوات من الغياب عن الأنظار، على أثر مقتل الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول في أكتوبر 2018 .
ونشر رجل الأعمال أحمد العبيكان، خال سعود القحطاني، لقطات مصورة في حسابه عبر تويتر، لدى استقباله له في بيته في جدة.
زيارة معالي المستشار #سعود_القحطاني لخاله@alobaikan في منزله ب #جدة pic.twitter.com/QhlD0mK7EE— أحمد العبيكان (@AlObaikan) June 18, 2023
وتزامنًا مع التفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي لظهور القحطاني، نشر صلاح، نجل جمال خاشقجي، صورة تجمعه مع والده. وكتب مُعلقا على الصورة: "ما في مثل الأب"، مع إشارة إلى الوسم الرائج "#عيد_الأب_العالمي".
مافي مثل الأب#FathersDay #يوم_الاب_العالمي pic.twitter.com/X2p5ezBzF4— salah khashoggi (@salahkhashoggi) June 18, 2023
وإبان مقتل خاشقجي، صدر أمر ملكي بإعفاء القحطاني من منصبه وإحالته للتحقيق. وفي ديسمبر 2019، برأت محكمة سعودية القحطاني "لعدم وجود أدلة ضده"، ضمن 10 أشخاص صدر حكم بإطلاق سراحهم، بينما تلقى 5 آخرين أحكامًا بالإعدام في قضية مقتل خاشقجي.
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