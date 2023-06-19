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BBC

إنقاذ 68 مهاجرا قبالة جزيرة كاليمنوس

11:59 ص الإثنين 19 يونيو 2023
إنقاذ 68 مهاجرا قبالة جزيرة كاليمنوس

مهاجرين ارشيفية

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أثينا - (د ب ا):

ذكرت وسائل إعلام يونانية أن سفينة شحن أنقذت 68 مهاجرا، صادف قاربهم مشاكل قبالة جزيرة كاليمنوس صباح اليوم الاثنين.

وذكرت شكبة ميجا التلفزيونية، نقلا عن خفر السواحل، إن القارب كان قد انطلق من الساحل التركي.

ولم يصب أي من الركاب بأذى، وقامت قوات خفر السواحل بنقلهم من سفينة الشحن إلى جزيرة ليروس في بحر إيجة، حيث يوجد مركز تسجيل للاجئين والمهاجرين الذين يدخلون البلاد بصورة غير قانونية.

ويشار إلى أن مهربي البشر يقومون بصورة دورية بنقل الأشخاص في رحلة بحرية خطيرة من تركيا ودول شمال أفريقيا إلى اليونان وقبرص وإيطاليا، الاعضاء في الاتحاد الأوروبي.

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مهاجرين انقاذ مهاجرين جزيرة كاليمنوس

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