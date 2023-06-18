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BBC

ماليزيا وبروناي تستطلعان هلال ذي الحجة.. وهذا موعد عيد الأضحى

04:14 م الأحد 18 يونيو 2023
ماليزيا وبروناي تستطلعان هلال ذي الحجة.. وهذا موعد عيد الأضحى

استطلاع هلال ذي الحجة

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وكالات

أعلنت ماليزيا تعذر رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء اليوم الأحد، كما أعلنت أن الخميس الموافق 29 يونيو الجاري أول عيد الأضحى المبارك.هنا

كما أعلنت بروناي تعلن تعذر رؤية الهلال والخميس 29 يونيو عيد الأضحى المبارك، وفقًا لمركز الفلك الدولي.

وتستعد الدول الإسلامية لاستطلاع هلال شهر شوال مساء اليوم.

هذا وتستطلع دار الإفتاء موعد بداية شهر ذي الحجة ووقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك اليوم الأحد 29 ذي القعدة الموافق 18 يونيو بعد صلاة المغرب، وتعلن دار الإفتاء رؤيتها وفقاً لرؤية وبيان المملكة العربية السعودية لتوحيد رؤية هلال شهر ذي الحجة وتوحيد مناسك الحج تماشياً مع الرؤية الشرعية، حيث تنتظر في إعلان رؤية هلال شهر ذي الحجة لتكون الرؤية موحدة .

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