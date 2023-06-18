ماليزيا وبروناي تستطلعان هلال ذي الحجة.. وهذا موعد عيد الأضحى
وكالات
أعلنت ماليزيا تعذر رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء اليوم الأحد، كما أعلنت أن الخميس الموافق 29 يونيو الجاري أول عيد الأضحى المبارك.هنا
كما أعلنت بروناي تعلن تعذر رؤية الهلال والخميس 29 يونيو عيد الأضحى المبارك، وفقًا لمركز الفلك الدولي.
#عاجل: بروناي تعلن تعذر رؤية الهلال والخميس 29 يونيو عيد الأضحى المبارك pic.twitter.com/DIbbdMT5ZX— مركز الفلك الدولي (@AstronomyCenter) June 18, 2023
وتستعد الدول الإسلامية لاستطلاع هلال شهر شوال مساء اليوم.
هذا وتستطلع دار الإفتاء موعد بداية شهر ذي الحجة ووقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك اليوم الأحد 29 ذي القعدة الموافق 18 يونيو بعد صلاة المغرب، وتعلن دار الإفتاء رؤيتها وفقاً لرؤية وبيان المملكة العربية السعودية لتوحيد رؤية هلال شهر ذي الحجة وتوحيد مناسك الحج تماشياً مع الرؤية الشرعية، حيث تنتظر في إعلان رؤية هلال شهر ذي الحجة لتكون الرؤية موحدة .
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