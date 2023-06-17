قادة أفارقة يحثون بوتين على بدء محادثات سلام مع أوكرانيا
موسكو - (د ب أ)
حث وفد من القادة الأفارقة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على بدء محادثات سلام مع أوكرانيا، خلال اجتماع مع الرئيس الروسي في سان بطرسبرج.
وقال غزالي عثماني، رئيس جزر القمر والرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، لبوتين اليوم السبت: "نود أن نشجعكم على بدء المفاوضات مع أوكرانيا"، وفقا لوكالة الأنباء الروسية "إنترفاكس".
وذكر رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا: "نحن مقتنعون بأن الوقت قد حان للجانبين لبدء المفاوضات وإنهاء هذه الحرب".
وأعلن الوفد، الذي يضم أيضا ممثلين من مصر والسنغال وزامبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا، إنه وضع خطة من 10 نقاط كجزء من مبادرته للسلام.
وألقى بوتين، الذي أمر بنفسه بالغزو العسكري واسع النطاق لأوكرانيا في فبراير 2022، باللوم مرة أخرى على أوكرانيا لحقيقة أنه لا توجد حاليا مفاوضات سلام.
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