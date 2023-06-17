طلاب يعتدون على معلم في حفل تخرج (فيديو)
وكالات
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لاعتداء طلاب على معلم في حفل التخرج.
ولم يعرف السبب بعد بحسب المغردين على الفيديو.
ويظهر في الفيديو محاولة المعلم الفرار من الطلاب الذين يواصلون ملاحقته للاعتداء عليه وقام أحدهم بإلقاء الكرسي عليه، وتم الاعتداء عليه بشكل عنيف، وتدخل آخرون لفض الاشتباك بينهم.
وأثار مقطع الاعتداء غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين استنكروا الواقعة، وطالبوا بمحاسبة الطلاب على هذا التصرف الذي وصفوه بالمشين.
مقطع متداول : طلاب يضربون معلم في الحفل الختامي ! pic.twitter.com/PQFizPF1jl
— أحمد الرحيلي (@alruhaily_a) June 17, 2023
سوق مصراوى
-
متنقلة وتبدأ من 800 جنيها.. أفضل أنواع الثلاجات الصغيرةتفاصيل
-
أفضل مجفف ومكواة شعر للسفر ورحلات الصيف 2023 بأسعار تبدأ من 86 جنيهاتفاصيل
-
كيف تختاري كريم أساس مناسب للبشرة الدهنية في فصل الصيف؟تفاصيل
-
يبدأ من 98 جنيها.. أسعار صاعق الناموس بالأسواق مع دخول الصيفتفاصيل
-
كيف تعتني ببشرة وشعر طفلك في الصيف؟ أفضل المستلزمات بخصم حتى 31%تفاصيل
-
ما هي أفضل صبغات الشعر الخالية من الأمونيا ولا تضر الشعر؟تفاصيل
فيديو قد يعجبك: