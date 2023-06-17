طلاب يعتدون على معلم في حفل تخرج (فيديو)

طلاب يعتدون على معلم في حفل تخرج

وكالات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لاعتداء طلاب على معلم في حفل التخرج.

ولم يعرف السبب بعد بحسب المغردين على الفيديو.

ويظهر في الفيديو محاولة المعلم الفرار من الطلاب الذين يواصلون ملاحقته للاعتداء عليه وقام أحدهم بإلقاء الكرسي عليه، وتم الاعتداء عليه بشكل عنيف، وتدخل آخرون لفض الاشتباك بينهم.

وأثار مقطع الاعتداء غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين استنكروا الواقعة، وطالبوا بمحاسبة الطلاب على هذا التصرف الذي وصفوه بالمشين.