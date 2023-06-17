شريك في مواجهة الإرهاب.. رئيس الوزراء العراقي يشيد بدور الصحافة

بغداد- (د ب أ)

وصف رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم السبت، الصحافة العراقية بأنها شريك فاعل وشاهد على التحولات السياسية التي تشهدها البلاد.

وقال السوداني، خلال حضوره احتفالية نقابة الصحفيين العراقيين بالعيد السنوي الـ154 للصحافة العراقية إن "الحكومة العراقية تتعامل مع الصحافة العراقية على أنها شريك فاعل في مواجهة الإرهاب والفساد، فضلا عن أنها شاهد على التحولات السياسية التي تشهدها البلاد" .

وأضاف أن "الحكومة اتخذت حزمة من الإجراءات لدعم الصحفيين العراقيين وأن الحكومة تفتح أبواب التواصل مع الصحافة التي تنقل الوجه الإيجابي للعراق، ونرفض بشكل قاطع أن يتخذ من الصحافة وسيلة للابتزاز التشهير".

وذكر السوداني "أن الصحافة العراقية تجاوزت كل المحن التي مر بها العراق وعبرت عن هموم العراقيين، ولم تكن وسيلة لنقل الخبر بل كانت أرشيفا لتاريخ العراق وهي شريك فاعل في الكشف عن الكثير من الملفات خاصة ملف الفساد الذي تغلغل حتى أصبح جائحة خطيرة".

وأعدت نقابة الصحفيين العراقيين كرنفالات فرح بمشاركة العشرات من الوفود الصحفية العربية والأجنبية للاحتفال بعيد الصحافة العراقية فضلا عن عقد اجتماع على هامش المناسبة للأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب.