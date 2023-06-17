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BBC

ارتفاع عدد ضحايا الهجوم على مدرسة ثانوي بأوغندا إلى 42 طالبا

02:41 م السبت 17 يونيو 2023
ارتفاع عدد ضحايا الهجوم على مدرسة ثانوي بأوغندا إلى 42 طالبا

الهجوم على مدرسة ثانوي بأوغندا

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كمبالا- (د ب أ)

قالت الشرطة الأوغندية والسلطات المحلية، اليوم السبت، إن 42 شخصا، على الأقل، قتلوا وأصيب ثمانية آخرون بجروح خطيرة، في هجوم يشتبه أن متمردين نفذوه على مدرسة، بغرب أوغندا.

وقال مسؤول حكومي إقليمي لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إنه جرى اختطاف 15 طفلا.

وحملت السلطات الأوغندية جماعة القوات الديمقراطية المتحالفة، وهي ميليشيا مرتبطة بتنظيم داعش، المسؤولية عن المذبحة، التي وقعت الليلة الماضية، في بلدة "مبوندوي" بالقرب من الحدود مع جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وذكر الجيش الأوغندي أنه يتعقب المسلحين وأنه سيرد على الهجوم.

وتشن القوات الديمقراطية المتحالفة وميليشيات كونغولية أخرى هجمات على المنطقة الحدودية في الدولتين الواقعتين بشرق أفريقيا منذ سنوات.

وتقول القوات الديمقراطية المتحالفة إنها تقاتل من أجل حقوق المسلمين، الذين يتم تهميشهم في المجتمع بشكل متزايد من جانب الحكومة ومسؤولي إنفاذ القانون.

ووقع أسوأ هجوم للقوات الديمقراطية المتحالفة في عام 1998 عندما قتل المسلحون 80 طالبا في هجوم على جامعة بالمنطقة الحدودية.

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