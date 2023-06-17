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BBC

ألقينا حبل وقطعوه.. اليونان تكشف سبب غرق قارب هجرة غير شرعية

12:29 م السبت 17 يونيو 2023
ألقينا حبل وقطعوه.. اليونان تكشف سبب غرق قارب هجرة غير شرعية

غرق مركب الهجرة

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وكالات

أصدرت السلطات اليونانية بياناً حول محاولة سحب قارب المهاجرين قبل غرقه في المياه الدولية قبالة سواحل بيلوس.

وبحسب خفر السواحل اليونانية، فإنه قبل ثلاث ساعات من غرق القارب اقتربت سفينة الدورية التابعة لخفر السواحل من القارب وألقت حبلاً للتأكد من وضع السفينة وركابها.

وأشار البيان، إلى أن الأمر استمر لعدة دقائق بعد أن دب الخلاف بين المهاجرين أنفسهم ورفضوا بعد ذلك سحب الحبل ومن ثم غادرت دورية خفر السواحل.

وغرق قارب يقل حوالي 750 مهاجراً شرعياً كان في طريقه من ليبيا إلى إيطاليا قبالة بيلوس اليونانية، وأنقذت القوات اليونانية 104 أشخاص فيما تم العثور على جثث 78 ضحية، وتعمل السلطات على البحث عن آخرين في عملية مستمرة منذ يوم الأربعاء.

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