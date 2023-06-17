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الجيش السوداني يدعو المواطنين لمغادرة المنازل القريبة من تمركز قوات الدعم

10:28 ص السبت 17 يونيو 2023
الجيش السوداني يدعو المواطنين لمغادرة المنازل القريبة من تمركز قوات الدعم

المتحدث الرسمي باسم الجيش السوداني

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الخرطوم - (د ب أ)
دعا الجيش السوداني المواطنين، لمغادرة منازلهم القريبة من مواقع تمركز قوات الدعم السريع، في وقت تحدثت معلومات عن إمكانية الاتفاق على هدنة جديدة.
وأشار مراسل قناة"آر تي عربية" في السودان، اليوم السبت، إلى أن الطائرات الحربية الاستطلاعية تحلق في سماء الخرطوم، مع سماع أصوات المضادات الأرضية جنوب أم درمان ووسط وغرب الخرطوم وإطلاق نار متقطع.
وتحدثت تقارير محلية سودانية عن مقتل 5 مدنيين بالخرطوم جراء القصف المدفعي المتبادل أمس الجمعة في عدد من المناطق، فيما اتهمت قوات الدعم السريع في بيان، الجيش السوداني بأنه قتل 2 من منسوبيها بطريقة وحشية غير إنسانية دون رد من الجيش.
إلى ذلك، انقطعت خدمات الاتصالات بشكل كامل عن مدينة الجنينة عاصمة غرب دارفور مما تسبب في ندرة المعلومات عن الأوضاع هناك بعد مقتل حاكم الولاية.
وأفادت معلومات متداولة "لم تصرح بها جهات رسمية" عن طرح مشروع هدنة جديدة بين الجيش والدعم السريع لمدة 72 ساعة.

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