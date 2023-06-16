محاولة العثور على ناجين.. توسيع عملية البحث عن ضحايا غرق قارب هجرة غير شرعية باليونان

أثينا- (د ب أ)

وسع خفر السواحل اليوناني اليوم الجمعة منطقة البحث، قبالة الساحل الجنوبي الغربي من البلاد، حيث غرق قارب صيد، يحمل المئات من المهاجرين خلال الأسبوع، مع تضاؤل الآمال في العثور على ناجين أحياء.

وذكرت وسائل إعلام يونانية أنه سيتم إلغاء عملية البحث، خلال اليوم الجمعة.

وتم اعتقال تسعة من بين الناجين من الكارثة وعددهم 105أشخاص، مساء أمس الخميس، في ميناء "كالاماتا" الساحلي.

وتم إلقاء القبض على الناجين التسعة، وذلك للاشتباه في أنهم من مهربي البشر.

ويواجه هؤلاء الرجال، وهم من مصر، اتهاما بتشكيل منظمة إجرامية، حسبما ذكرت إذاعة "إي آر تي" الحكومية مساء أمس الخميس.

ويشتبه في أنهم قاموا بتنظيم نقل المهاجرين بالقارب الذي غرق قبالة سواحل اليونان.

وقال ناجون إنهم دفعوا ما بين 5 آلاف يورو (5457 دولارا) و6 آلاف يورو للفرد الواحد.

ومن المقرر أن يمثل المشتبه بهم أمام المدعي العام لمدينة كالاماتا الساحلية، ليتم اتخاذ قرار بشأنهم.

كان قارب صيد يحمل مئات الأشخاص، بينهم نحو 100 طفل، غرق في البحر المتوسط قبالة ساحل شبه جزيرة بيلوبونيز اليونانية أمس الأول الأربعاء.

ويخشى وفاة عدد كبير يصل إلى 500 فرد، في واحدة من أسوأ كوارث الهجرة في أوروبا.

ونقلت تقارير إعلامية عن ناجين قولهم إن حوالي 100 طفل كانوا في قاع القارب عندما غرق.

ولا تزال السلطات تجري تحقيقات مع الناجين.