شولتس يعرب عن صدمته حيال حادث غرق قارب لاجئين قبالة ساحل اليونان
برلين- (د ب أ)
أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس،عن إصابته بصدمة حيال وقوع عدد كبير من القتلى في حادث غرق قارب لاجئين جنوب غرب اليونان أمس الأربعاء.
وفي أعقاب مشاوراته مع رؤساء حكومات الولايات الألمانية، قال السياسي الاشتراكي الديمقراطي مساء اليوم الخميس:" إنه لأمر محزن ويدعونا جميعا بصورة أكبر إلى أن نبذل كل ما في وسعنا من أجل ألا يختار الناس مثل هذه الطرق الخطرة للجوء".
وأعرب شولتس عن أمله في التوصل إلى حل بمساعدة "نظام" مشترك وتضامني للتعامل مع الهجرة في أوروبا.
ومن الممكن أن يتجاوز عدد قتلى غرق القارب 500 شخص وفقا لتقديرات السلطات اليونانية فيما لم يتجاوز عدد الناجين 104 شخص. واستطاع خفر السواحل اليونانية انتشال 78 ضحية فقط.
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