حميدتي: مجموعة فاجنر تدعم الجيش السوداني

روما- (د ب أ)

أكد قائد قوات الدعم السريع في السودان محمد حمدان دقلو(حميدتي)، أن قواته لا تربطها أي علاقات مع مجموعة "فاجنر" الروسية شبه العسكرية.

ووصف دقلو، في حوار حصري مع وكالة "نوفا" الإيطالية نشرته اليوم الخميس، ما يتردد عن إمدادات عسكرية أو تدريبات مزعومة لقوات الدعم السريع من ليبيا أو الإمارات العربية المتحدة أو أي جهة أجنبية أخرى، بأنها "شائعات لا أساس لها".

وأضاف دقلو: "أولاً وقبل كل شيء ، يمارس الإسلاميون المتطرفون داخل قيادة الصف سيطرة كاملة على عملية صنع القرار فيها. هؤلاء الأفراد هم من فلول النظام السابق، وهؤلاء الأفراد هم من قاموا بتدبير انقلاب عسكري ضد الحكومة الديمقراطية (أكتوبر 2021) ، مما أدى إلى تصاعد التوترات والصراع على السلطة داخل السودان".

وأوضح: "تهدف هذه الجماعات إلى إقامة دولة إسلامية شبيهة بداعش، إن لم تكن متطابقة".

وأضاف أن من المهم التأكيد على"أننا ما زلنا منفتحين على جميع الجهود التي يمكن أن تسهم حقًا في حل سلمي ، والذي يضمن دولة ديمقراطية.

وأوضح قائد الدعم السريع:" من الضروري الدخول في حوار ومفاوضات تعطي الأولوية لمصالح وتطلعات الشعب السوداني.

ونرحب بأي مبادرة تعزز عملية سلام مستدامة وشاملة ، وتدعم المبادئ الديمقراطية وتحمي حقوق ورفاهية جميع المواطنين السودانيين. ومن خلال تعزيز بيئة الثقة والشمولية واحترام المعايير الدولية، يمكننا العمل من أجل مستقبل يمكن للسودان أن يزدهر فيه كدولة ديمقراطية ، بدعم من قواته الخاصة ، بما في ذلك قوات الدعم السريع".