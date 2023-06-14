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فقدان ابن عم الزعيم الشيشاني قديروف في الجبهة بأوكرانيا

07:46 م الأربعاء 14 يونيو 2023
فقدان ابن عم الزعيم الشيشاني قديروف في الجبهة بأوكرانيا

الرئيس الشيشاني رمضان قديروف

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موسكو- (د ب أ)

قال الزعيم الشيشاني رمضان قديروف، إن ابن عمه ومستشاره آدم ديلمخانوف فقد في جبهة القتال بأوكرانيا.

وكتب قديروف عبر تطبيق تليجرام: "ببساطة لا يمكنني العثور على ديلمخانوف. إنه لا يبلغ عن الأحداث".

يشار أيضا إلى أن ديلمخانوف عضو بالبرلمان الروسي.

ورغم ذلك، قال رئيس البرلمان الروسي، فياتشيسلاف فولودين، إنه وردت إليه أنباء من ديلمخانوف.

مع ذلك، كتب القائد الشيشاني أبتي علاودينوف أن قديروف وجهه بالعثور على ديلمخانوف "بأي وسيلة"، حتى لو كانت انسحاب جميع وحدات "أحمد" التابعة للجيش الشيشاني حول قرية ماريينكا في دونيتسك.

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