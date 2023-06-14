القوات التركية تكثف هجماتها على المناطق الكردية في سوريا

بيروت- (د ب أ)

كثفت القوات التركية هجماتها على المناطق التي يسيطر عليها الأكراد في شمالي سوريا اليوم الأربعاء، ما أسفر عن مقتل أربعة مقاتلين على الأقل وإصابة اثنين آخرين، حسبما أفاد أكراد سوريون ومنظمة حقوقية.

وقال مجلس منبج العسكري المدعوم من الأكراد إن المقاتلين قتلوا أثناء محاولتهم إنقاذ طفلين مصابين في قرية الدندانية شمال غرب منبج، التي قامت القوات التركية والميليشيات المتحالفة معها بقصفها بالمدفعية بعنف في وقت سابق يوم الأربعاء.

وأضافت أن مدنيا قتل أيضا اليوم، بعد أن قصفت مسيرة تركية منزله في قرية عرب حسن شمال غربي منبج.

وجاء في تغريدة لوزارة الدفاع التركية عبر تويتر اليوم أنها "حيدت 41 إرهابيا" في منطقتي منبج وتل رفعت. ومن غير الواضح مقدار الفترة الزمنية التي أشار إليها البيان.

ولطالما اعتبرت تركيا وحدات حماية الشعب الكردية السورية جزءا من حزب العمال الكردستاني المحظور.

وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان الهجوم على منبج، وقال إنه وقع المزيد من القصف على المناطق التي تسكنها قوات الحكومة السورية في تل رفعت، وهي منطقة يسيطر عليها الأكراد في ريف حلب شمالي سوريا، أسفر عن مقتل خمسة جنود حكوميين وجرح ستة آخرين.

وأضافت المنظمة التي تتخذ من بريطانيا مقرا لها، أن تركيا نفذت 23 غارة جوية وهجوم بمسيرات في شمالي وشمال شرقي سوريا منذ بداية عام 2023، ما أسفر عن مقتل 32 شخصا على الأقل وإصابة 26 آخرين.

ويسيطر الأكراد على منطقة كبيرة في شمال وشرق سوريا التي مزقتها الحرب حيث تقاتل الولايات المتحدة وقوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد مسلحي تنظيم "داعش".