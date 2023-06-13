الطاقة الذرية: قلقون للغاية بسبب القتال قرب محطة زابوريجيا النووية
كييف- (د ب أ)
حذر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، من تزايد الخطر على محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا.
وقال جروسي للصحفيين في كييف اليوم الثلاثاء، "أنا قلق للغاية.. هناك قتال نشط بالقرب من المحطة".
وتابع أن هذا يزيد الاحتمال الحسابي أن تتعرض المحطة الأوكرانية للإصابة "نحن نحاول أن نجعل وجودنا واضحا ومؤثرا قدر الإمكان لتجنب وقوع حادث نووي".
وبعد اجتماع مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، توجه جروسي إلى محطة زابوريجيا. ويرغب جروسي وفريقه في الحصول على معلومات واضحة بشأن إمدادات المياه إلى نظام التبريد في محطة الطاقة النووية بعد انهيار سد كاخوفكا فوق نهر دنيبرو وانخفاض مستوى المياه في خزان السد.
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