الصليب الأحمر الألماني يرسل المزيد من المساعدات لأوكرانيا بعد تدمير سد كاخوفكا

دريسدن - (د ب أ):

أعلن الصليب الأحمر الألماني في مدينة دريسدن اليوم الاثنين عن إرسال المزيد من المساعدات إلى المناطق التي تضررت من الفيضانات في أوكرانيا بعد تدمير سد كاخوفكا.

وأوضح الصليب الأحمر الألماني أن من المنتظر أن تنطلق قافلة تضم قاربي إنقاذ و6000 طاقم نظافة صحية و200 قطعة من ثياب الغطاسين و100 سترة نجاة.

وقال الصليب الأحمر إن قيمة هذه المساعدات المقدمة من ولاية سكسونيا شرقي ألمانيا(عاصمتها دريسدن) تقدر بنحو 400 ألف يورو.

وأضاف الصليب الأحمر الألماني أن سكان هذه المناطق والبالغ عددهم زهاء 16 ألف شخص في حاجة ماسة في الوقت الحالي إلى تلقي مساعدات مشيرا إلى أنه على اتصال مكثف مع الصليب الأحمر الأوكراني.

في الوقت نفسه، ناشد الصليب الأحمر تقديم تبرعات لسكان المناطق المنكوبة.