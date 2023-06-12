أوكرانيا: تراجع منسوب المياه في منطقة حرب خيرسون التي غمرتها الفيضانات

كييف - (د ب أ):

قالت السلطات الأوكرانية اليوم الاثنين، بعد عدة أيام من تدمير سد كاخوفكا جنوبي البلاد، إن مستويات المياه في نهر دنيبرو في منطقة خيرسون التي غمرتها الفيضانات بدأت في الانحسار.

وقال الحاكم العسكري الأوكراني للمنطقة، أولكسندر بروكودين، على قناته على تطبيق تلجرام إنه في صباح اليوم الاثنين، بلغ مستوى المياه في العاصمة الإقليمية خيرسون نحو 29ر3 متر.

وقالت فرق الإنقاذ الأوكرانية المحلية عل تطبيق تليجرام إن متوسط منسوب مياه النهر في المنطقة انخفض بمقدار نحو مترين إلى حوالي 6ر3 متر.

وأفادت وسائل الإعلام الروسية بأنه نتيجة لتدمير السد، ارتفعت المياه بأكثر من 10 أمتار في بعض المناطق، كما هو الحال في بلدة نوفا كاخوفكا القريبة.

وأوضحت فرق الإنقاذ ، أن خزان كاخوفكا فقد نحو 72٪ من مياهه منذ تدمير السد.

وقالت هيئة الطوارئ الحكومية الاوكرانية إنه على الجانب الذي تسيطر عليه أوكرانيا من دنيبرو ، لا تزال هناك 32 مستوطنة تضم حوالي 3800 مبنى مغمور بالمياه.

وتضررت 14 مستوطنة أخرى على الجانب الذي تحتله روسيا من النهر.