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BBC

بولندا تغلق الحدود أمام الشاحنات من بيلاروس وروسيا

02:28 م الخميس 01 يونيو 2023
بولندا تغلق الحدود أمام الشاحنات من بيلاروس وروسيا

بولندا

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وارسو (د ب أ):

أغلقت بولندا حدودها الشرقية مع بيلاروس أمام الشاحنات القادمة من بيلاروس وروسيا.

وقالت وكالة الأنباء البولندية (بي ايه بي) إن الحظر الذي دخل حيز التنفيذ اليوم الخميس، على الشاحنات ووحدات الجرارات والمقطورات أو نصف المقطورات المسجلة في أي من البلدين.

وتمثل الحدود البولندية والبيلاروسية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي ومنطقة شنجن لحرية التنقل .

وتشن روسيا بدعم من حليفها المقرب بيلاروس، حربا على أوكرانيا منذ الرابع والعشرين من شباط/فبراير 2022..

وأعلنت وزارة الداخلية البولندية القيود على حركة الشحن في بداية الأسبوع. وأيدت المحكمة العليا البيلاروسية في وقت سابق إدانة أندريه بوتشوبوت، ممثل الأقلية البولندية في بيلاروس.

وحكم على الصحفي البالغ من العمر 50 عاما بالسجن ثماني سنوات في شباط/فبراير بتهمة "التحريض على الكراهية" و"الدعوة إلى أفعال تضر بدولة بيلاروس".

واندلع بعد ذلك على الفور نزاع حول القيود على الحدود بين الدولتين.

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بولندا روسيا بيلاروس الاتحاد الأوروبي منطقة شنجن

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