الجيش الإسرائيلي يشن حملة اعتقالات طالت 33 فلسطينيا في الضفة الغربية
رام الله - (د ب أ):
شن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، حملة اعتقالات واسعة طالت 33 فلسطينيا خلال مداهمات في الضفة الغربية، بحسب ما أعلنت مصادر فلسطينية.
وذكرت المصادر أن الاعتقالات جرت في كل من بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم التي شهدت اعتقال 23 شخصا، ونابلس والخليل إلى جانب رام الله.
وحسب المصادر ، داهمت قوات الجيش عدة مناطق في كل من جنين وطولكرم ونابلس شمال الضفة الغربية تخللها مواجهات واقتحام لمنازل سكنية وتفتيشها.
وسمع تبادل لإطلاق النار في طولكرم خلال مداهمة للقوات الإسرائيلية من دون أن يبلغ عن وقوع إصابات وفق مصادر محلية.
من جهته ، قال الجيش الإسرائيلي إن قواته أحالت 19 فلسطينيا بعد اعتقالهم من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية إلى التحقيق لدى الأجهزة الأمنية المختصة بدعوى أنهم من المطلوبين.
إلى ذلك أعلنت مصادر فلسطينية إصابة شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي عند حاجز مخيم شعفاط العسكري شمال شرق القدس دون ورود معلومات عن حالته.
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