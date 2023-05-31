السودان يمدد إغلاق مجاله الجوي إلى 15 يونيو
وكالات
قال بيان لمطار الخرطوم الدولي على صفحته على فيسبوك، إن سلطة الطيران المدني في السودان ستمدد إغلاق المجال الجوي حتى 15 يونيو.
وأضاف البيان أنه "يستثنى من ذلك رحلات المساعدات الإنسانية ورحلات الإجلاء بعد الحصول على تصريح من قبل الجهات ذات الاختصاص".
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