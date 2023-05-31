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BBC

السودان يمدد إغلاق مجاله الجوي إلى 15 يونيو

11:44 م الأربعاء 31 مايو 2023
السودان يمدد إغلاق مجاله الجوي إلى 15 يونيو

مطار الخرطوم الدولي

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وكالات

قال بيان لمطار الخرطوم الدولي على صفحته على فيسبوك، إن سلطة الطيران المدني في السودان ستمدد إغلاق المجال الجوي حتى 15 يونيو.

وأضاف البيان أنه "يستثنى من ذلك رحلات المساعدات الإنسانية ورحلات الإجلاء بعد الحصول على تصريح من قبل الجهات ذات الاختصاص".

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