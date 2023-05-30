سقوط حافلة مدرسية في إيطاليا من ارتفاع 100 متر

روما- (د ب أ)

أصيب ثلاثة أشخاص على الأقل في إقليم توسكانا الإيطالي اليوم الثلاثاء، إثر انحراف حافلة مدرسية عن الطريق وسقوطها من ارتفاع يربو على 100 متر في منطقة مشجرة، وفقا لتقارير.

وأفاد رجال الإطفاء بأن شخصا بالغا ومراهقين اثنين أصيبا في الحادث الذي وقع قرب مقاطعة ماسا- كارارا.

ونقلتهم مروحيات إنقاذ إلى المستشفى.

وذكرت تقارير أن الرجل هو سائق الحافلة.

وأظهرت صور من موقع الحادث الطريقة التي توقفت بها الحافلة وسط الأشجار على جانب التل.

ونزل أفراد خدمة الإنقاذ الجبلية ودائرة الإطفاء إلى الحافلة.

وذكرت صحيفة "كورييري ديلا سيرا"، أن السائق أخبر عمال الإنقاذ أن الشمس أعاقت رؤيته وفقد السيطرة على المركبة.

وأشارت التقارير، إلى أن الحافلة كانت تقل 20 شخصا، معظمهم من الطلاب في سن المراهقة الذين كانوا في طريق عودتهم لمنازلهم.

وكان السائق في البداية عالقا في المركبة لكن تم إخراجه، وتبين أنه تعرض لإصابات بالغة وتم نقله إلى المستشفى.

وتمت معالجة معظم الطلاب في موقع الحادث من إصابات طفيفة.