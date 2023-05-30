البيت الأبيض يعلن عدم دعمه تنفيذ هجمات داخل الأراضي الروسية

وكالات

عبرت الولايات المتحدة، الثلاثاء، عن عدم تأييدها تنفيذ هجمات داخل روسيا، وذلك عقب ضربات بمسيرات استهدفت مبان في موسكو، لكنها قالت إن روسيا تتحمل مسؤولية الحرب مع أوكرانيا.

وقال متحدث باسم الخارجية الأميركية "بشكل عام لا نؤيد تنفيذ هجمات داخل روسيا. نركز على تزويد أوكرانيا بالمعدات والتدريب الذي تحتاجه لاستعادة السيادة على أراضيها". وجاءت تصريحاته فيما يجري وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن زيارة إلى السويد.

وأشار البيت الأبيض، في تعليقه على هجمات موسكو، إلى أنه لا يزال يجمع المعلومات بشأن ما حدث، مؤكداً أن واشنطن مركزة حالياً على مساعدة أوكرانيا في استرجاع أراضيها.

وتعرضت موسكو، الثلاثاء، لهجمات بطائرات مسيرة أسفرت عن أضرار في مبان سكنية، واتهم الكرملين أوكرانيا بالوقوف وراء هذه الهجمات، فيما نفت كييف علاقتها بالحادثة، ولكنها توقعت أن يزداد عدد الهجمات المماثلة، مشيرة إلى أنها "تتابع بسعادة".