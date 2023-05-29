بايدن يهنئ هاتفيا أردوغان بإعادة انتخابه

أنقرة/واشنطن - (د ب أ):

هنأ الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الإثنين، نظيره التركي رجب طيب أردوغان على إعادة انتخابه رئيسا للبلاد.

وذكرت دائرة الاتصال في رئاسة الجمهورية التركية في بيان أن بايدن اتصل هاتفيا بأردوغان وهنأه على فوزه، آملا أن تجلب نتيجة الانتخابات الخير للشعب التركي،بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وفي إشارة إلى أن العلاقات التركية الأمريكية تحظى بأهمية كبيرة في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية، وفق البيان، اتفق الزعيمان على تعزيز التعاون بين البلدين في جميع القضايا خلال الفترة القادمة.

كان بايدن قد قال في تغريدة عبر تويتر، "تهانينا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمناسبة إعادة انتخابه."

وأضاف بايدن "أتطلع إلى مواصلة العمل معا بصفتنا حليفين في حلف شمال الأطلسي "الناتو" بشأن القضايا الثنائية والتحديات العالمية المشتركة".

كان رئيس الهيئة العليا للانتخابات التركية، أحمد ينر، قد أعلن مساء أمس الأحد، فوز أردوغان بالجولة الثانية للانتخابات، ليصبح رئيسا للبلاد لخمس سنوات قادمة.

وقال ينر إن أردوغان فاز بنسبة 14ر52% من أصوات الناخبين.

وأوضح أن منافس أردوغان، كمال كليتشدار أوغلو حصل على 86ر47% من الأصوات.