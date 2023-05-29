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مصادر فلسطينية: عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

10:25 ص الإثنين 29 مايو 2023
مصادر فلسطينية: عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

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القدس - (د ب أ)

أفادت مصادر فلسطينية باقتحام عشرات المستوطنين، اليوم الإثنين، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات الشرطة الإسرائيلية.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا) اليوم عن المصادر قولها إن "هؤلاء المستوطنين اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسًا تلمودية في ساحاته، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم".

ووفق الوكالة "تفرض قوات الاحتلال إجراءات مشددة في محيط المسجد والبلدة القديمة، تستهدف المقدسيين بالاعتداءات، وعرقلة تنقلهم".

وأشارت إلى أن "الأقصى يتعرض يومياً عدا الجمعة والسبت، لاقتحامات المستوطنين، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى، ومحاولة تقسيمه زمانيًّا ومكانياً".

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المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المسجد الأقصى قوات الشرطة الإسرائيلية

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