الأوقاف الإسلامية بالقدس : عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى
القدس - (د ب أ)
أفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس باقتحام عشرات المستوطنين، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية.
وذكرت دائرة الأوقاف ، حسبما أوردته وكالة الصحافة الفلسطينية ( صفا) اليوم ، أن "عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية في منطقة باب الرحمة شرقي المسجد".
ووفق الوكالة ، "نشرت شرطة الاحتلال منذ الصباح، قواتها ووحداتها الخاصة في باحات الأقصى وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المستوطنين".
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