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الأوقاف الإسلامية بالقدس : عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

10:34 ص الأحد 28 مايو 2023
الأوقاف الإسلامية بالقدس : عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

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القدس - (د ب أ)

أفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس باقتحام عشرات المستوطنين، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية.

وذكرت دائرة الأوقاف ، حسبما أوردته وكالة الصحافة الفلسطينية ( صفا) اليوم ، أن "عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية في منطقة باب الرحمة شرقي المسجد".

ووفق الوكالة ، "نشرت شرطة الاحتلال منذ الصباح، قواتها ووحداتها الخاصة في باحات الأقصى وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المستوطنين".

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المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المسجد الأقصى القدس المحتلة الشرطة الإسرائيلية

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