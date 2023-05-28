الأوقاف الإسلامية بالقدس : عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

القدس - (د ب أ)

أفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس باقتحام عشرات المستوطنين، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية.

وذكرت دائرة الأوقاف ، حسبما أوردته وكالة الصحافة الفلسطينية ( صفا) اليوم ، أن "عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية في منطقة باب الرحمة شرقي المسجد".

ووفق الوكالة ، "نشرت شرطة الاحتلال منذ الصباح، قواتها ووحداتها الخاصة في باحات الأقصى وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المستوطنين".