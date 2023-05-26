إسبانيا: اعتقال 30 شخصا على صلة بعصابة لتهريب المخدرات

مدريد - (د ب أ):

وجهت الشرطة الإسبانية، بالتعاون مع جهاز الشرطة الأوروبية "يوروبول"، مجددا ضربة لعصابة دولية كبيرة لتهريب المخدرات.

وأعلنت وكالة الحرس المدني، احدى أجهزة الشرطة الإسبانية، اليوم الجمعة أنه خلال العملية، تم إلقاء القبض على ثلاثين شخصا، ومصادرة حوالي طن من الكوكايين.

وخلال 23 عملية تفتيش في الجزيرة الخضراء والمنطقة المحيطة في بلدية الأندلس بجنوب البلاد، صودرت أسلحة عديدة ومجوهرات و172 ألف يورو نقدا (184 ألف دولار) و10 سيارات.

وتقوم العصابة بتهريب الكوكايين من أمريكا الجنوبية إلى أوروبا عبر ميناء الجزيرة الخضراء، الذي لا يبعد كثيرا عن جبل طارق.

وتحصل العصابة على مساعدة من جانب عمال الرصيف وشركات نقل البضائع. ويعد ميناء الجزيرة الخضراء الواقع على الطرف الجنوبي لإسبانيا، على بعد حوالي 140 كيلومترا جنوب غرب ملقا، أحد أكبر الموانئ في أوروبا.

وخلال يوم أمس فقط، أعلنت الشرطة الوطنية الإسبانية مصادرة ما إجماله 26ر1 طن من الكوكايين، حيث تم اكتشاف الكمية في حاويات بميناءي برشلونة وفالينسيا. وتردد أنه تم إلقاء القبض على سبعة أشخاص ومصادرة 80 ألف يورو نقدا خلال تلك العملية.