العراق يدين الاعتداء على سفارته في سويسرا

بغداد - (د ب أ):

أدانت بغداد، اليوم الجمعة، الاعتداء على مبنى سفارة العراق بالعاصمة السويسرية بيرن، فيما دعت الجانب السويسري لاتخاذ الإجراءات التحقيقية اللازمة للكشف عن هُويةِ الفاعلين.

وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان وزع اليوم "نجدِّدُ إدانتنا لهذا الفعل ولكافة أشكال العنف والتخريب التي تطال البعثات الدبلوماسيَّة، لاسيما تلك التي تستهدف أمنها وحرمتها".

وأضافت " وندعو الجانب السويسريّ الصديق لاتخاذ الإجراءات التحقيقيَّة اللازمة، للكشف عن هُويةِ الفاعلين وتوضيح ملابسات هذا العمل".

وشددت الوزارة في بيانها " على ضرورة احترام قواعد القانون الدوليّ والالتزام بالاتفاقيات الدوليَّة ذات الصلة لاسيما اتفاقيَّة فيينا لتنظيم العلاقات الدبلوماسيَّة".

واعربت الوزارة عن" شكرها للسلطات السويسريّة لتدخلها الفوري وإسراعها باحتواء الموقف وإعادة الأمن والاستقرار في البعثة العراقيّة ومحيطها".