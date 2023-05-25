الإفراج عن نائبة بالبرلمان الأوروبي من الإقامة الجبرية في تحقيق فساد

بروكسل - (د ب أ):

تم الإفراج عن إيفا كايلي، أحدث المشتبه بهم الذين تم احتجازهم في إطار تحقيق في الفساد صدم البرلمان الأوروبي، من الإقامة الجبرية، حسبما ذكر متحدث باسم مكتب المدعى العام في بروكسل اليوم الخميس.

وحكم قاض مشارك في التحقيق بأن نائبة رئيس البرلمان الأوروبي السابقة يمكنها خلع سوار التعقب الإلكتروني.

وقرر القاضي أن التحقيقات الجارية لم تعد تتطلب الاحتجاز قبل المحاكمة.

وتم احتجاز كايلي، النائبة اليونانية السابقة بالبرلمان الأوروبي، في ديسمبر الماضي إلى جانب أعضاء سابقين وحاليين في البرلمان.

ويواجه المدعي عليهم اتهامات بتلقي رشى من قطر والمغرب مقابل التأثير على البرلمان، وبغسل أموال والانتماء إلى منظمة إجرامية.

وتنفي قطر والمغرب ارتكاب أي مخالفات.

وكان قد تم السماح لكايلي بمغادرة السجن في أبريل الماضي بعد حوالي أربعة شهور بموجب شروط معينة، لكنها اضطرت في البداية إلى المكوث قيد الإقامة الجبرية ووضع سوار مراقبة إلكتروني.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، تم رفع الإقامة الجبرية عن عضوي البرلمان الأوروبي الآخرين المشتبه بهما في قضية الفساد ، مارك تارابيلا وفرانشيسكو جورجي، شريك كايلي، حسبما ذكر متحدث باسم مكتب المدعي العام الأوروبي في بروكسل.

وذكر قاضي التحقيق أنه لم يعد هناك مبرر لاحتجازهما قبل المحاكمة.