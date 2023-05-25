فقدان 20 شخصا في غرق قارب اصطدم بفرس النهر
بلانتاير( مالاوى ) - ( د ب أ )
غرق قارب لنقل الركاب إثر انقلابه بعد أن اصطدم بأحد أفراس النهر في مالاوي مما أدى إلى اعتبار 20 شخصًا على الأقل فى عداد المفقودين ، وذلك بعد مرور أربع وعشرين ساعة على وقوع الحادث ، حسبما أعلن متحدث باسم الشرطة فى منطقة نسانجى بمالاوى اليوم الثلاثاء .
وأضاف المتحدث أنه تم إنقاذ 13 شخصا من نهر شاير بعد وقوع الحادث يوم أمس الاثنين.
وتتضارب المعلومات حول عدد الأشخاص الذين كانوا على ظهر القارب غير المجهز بمحركات. وأفاد شهود عيان أن ما بين 33 و 37 شخصًا كانوا بالقارب وأرادوا عبور الحدود إلى دولة موزمبيق المجاورة.
ويذكر أن كثيرا من سكان من المنطقة يزرعون الحقول ويعبرون النهر للوصول إلى الأراضي الزراعية هناك.
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