لجنة 6 + 6 الليبية تعلن التوصل إلى اتفاق بشأن قانون الانتخابات
(بي بي سي)
أعلنت اللجنة المشتركة الليبية (6+6) تحقيق توافق كامل بخصوص النقاط المتعلقة بانتخاب رئيس الدولة وأعضاء مجلس الأمة. وأكدت أن السلطة التشريعية المقبلة ستتشكل من غرفتين (مجلس النواب ومجلس الشيوخ).
وذكرت اللجنة في ختام اليوم الثاني من اجتماعها أنها أحرزت تقدما في تحديد وتوزيع مقاعد مجلسي النواب والشيوخ حسب الدوائر الانتخابية وتشكيل قوائم الترشيحات وتمثيل المرأة وضبط الجرائم الانتخابية وإجراءات الطعون الانتخابية.
وأضافت اللجنة أنه قبل دخول قوانين الانتخابات حيز التنفيذ يجب تشكيل حكومة موحدة تمهد للاستحقاقات الانتخابية في كل البلاد.
وانطلقت أعمال اللجنة المشتركة الليبية (6+6) يوم الاثنين في مدينة بوزنيقة المغربية. وهي مكلفة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا بإعداد القوانين الانتخابية.
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