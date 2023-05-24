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مصادر فلسطينية : عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

10:38 ص الأربعاء 24 مايو 2023
مصادر فلسطينية : عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى ارشيفية

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القدس - ( د ب أ )

أفادت مصادر فلسطينية باقتحام عشرات المستوطنين، اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي .

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا ) اليوم عن المصادر قولها إن "هؤلاء المستوطنين اقتحموا "الأقصى" على شكل مجموعات متتالية، وأدوا طقوساً تلمودية عند أبوابه وساحاته".

وأشارت إلى أن "شرطة الاحتلال عززت انتشارها داخل الأقصى وعند أبوابه، وتم التدقيق في البطاقات الشخصية للوافدين إلى المسجد".

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المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المسجد الأقصى شرطة الاحتلال الإسرائيلي

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