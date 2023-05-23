الرئاسي اليمني: تحركات عسكرية عدوانية للحوثيين استعدادا للحرب

صنعاء- (د ب أ)

قال عضو مجلس القيادة الرئاسي في اليمن عثمان مجلي، اليوم الثلاثاء، إن جماعة أنصار الله الحوثية تقوم بتحركات عسكرية عدوانية استعدادا للحرب.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، أن مجلي التقى السفير الأمريكي لدى اليمن ستيفن فاجن، لمناقشة الجهود التي تبذلها الدبلوماسية الأمريكية لإحلال السلام باليمن.

وفي سياق اللقاء، أفاد مجلي بأن" المعلومات تشير إلى تحركات عدوانية عسكرية تقوم بها المليشيا الحوثية استعداداً للحرب وليس الدخول في أجواء السلام".

وأشار مجلي إلى أن "مليشيا الحوثي تعمل على نقل كميات كبيرة من السلاح الثقيل بين الجبهات، وتجند الأطفال في المراكز الصيفية، وتعمل بوتيرة عالية على حفر خنادق مموهة، وتستحدث مواقع عسكرية ومنصات لإطلاق الصواريخ لشن هجماتها العدوانية في الداخل والخارج، بما في ذلك استهداف ممر الملاحة البحرية".

وتابع مجلي :" مثل هذه الأعمال والتحركات التي تحمل طابعاً تصعيدياً في الوقت الذي يبذل فيه المبعوثان الأممي والأمريكي والإقليم والمجتمع الدولي جهوداً حثيثة لإحلال السلام، مؤشر على النوايا الحقيقية لهذه الجماعة".

وأردف المسؤول اليمني "نبدي مرونة عالية في التعاطي مع قضايا السلام لأجل شعبنا، ونرفض رفضاً قاطعاً أي عروض تسلم فيها رقاب اليمنيين للعدو الحوثي الذي لم يتوقف يوماً عن استهداف المدنيين والعسكريين".

واستطرد " نحن على ثقة ويقين بأن من يعمل على تصنيع وتطوير الصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف اليمنيين ليست الميليشيات الحوثية العاجزة عن صنع قذيفة بندقية، بل خبراء النظام الإيراني ".

و شدد على أن" اختبار صدق النوايا الإيرانية يجب أن يترجم على أرض الواقع العملي في سحب خبرائها من اليمن، وسحب كافة عناصر إقلاق أمن وسكينة اليمن و المنطقة".

وتأتي تصريحات مجلي وسط تحركات دبلوماسية أممية ودولية لتثبيت الهدنة وتهيئة أجواء الحوار بين الأطراف اليمنية للوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة في البلاد التي تشهد حربا منذ نحو تسع سنوات.