الإمارات تعلن وقوفها بجانب الشعب اليمني لتحقيق الاستقرار

أبوظبي-(د ب أ)

أكدت الإمارات وقوفها إلى جانب الشعب اليمني "في سعيه لتحقيق تطلعاته نحو السلام والاستقرار والتنمية والازدهار".

وبحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، ورشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، خلال لقاء جرى اليوم الثلاثاء بأبوظبي، العلاقات الثنائية بين البلدين، والمستجدات على الساحة اليمنية، إضافة إلى عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك.

وقالت وكالة أنباء الإمارات(وام)، إن الرئيس الإماراتي أكد خلال اللقاء "وقوف دولة الإمارات إلى جانب الشعب اليمني في سعيه لتحقيق تطلعاته نحو السلام والاستقرار والتنمية والازدهار".

من جانبه، عبر العليمي عن تقديره للدعم الكبير والمؤثر الذي تقدمه دولة الإمارات للشعب اليمني، متمنياً للإمارات وشعبها مزيداً من التقدم.